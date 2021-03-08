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TBMM Başkanı Şentop'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Şentop, İstanbul Sözleşmesi'ne dair, "Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım" açıklamasını yaptı.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var. 

Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir. 

Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum. 

Gergerlioğlu hakkında karar
Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok. 

İstanbul sözleşmesi tartışması
Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım. 

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