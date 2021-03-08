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Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un arasına kara kedi girdi: Kriz böyle yönetilmez

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un kendisine haber vermeden Caner Erkin’i kadro dışı bırakmasına kızdı. Emre Belözoğlu, “Melo, Riera’yı yumrukladıktan 3 gün sonra maça çıktı. Kriz böyle yönetilmez” dedi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı. Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

'Krizleri doğru yönetmeliyiz'
Takvim'in aktardığı habere göre; Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.

İdmanlardan memnun değil
Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

Özür diledi affedilecek
Erol Bulut'un Caner Erkin'in kadro dışı kararını Emre Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti. Bu arada Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilediği ve affedileceği öğrenildi.

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