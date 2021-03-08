Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşıma ''Arkadaşlarımız paylaşımı beğenmedi, saygı duyuyorum.'' şeklinde yorumladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." şeklinde paylaşımında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına büyük tepki yağdı.

''Arkadaşlarımız paylaşımı beğenmedi, saygı duyuyorum''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İmamoğlu'nun 8 Mart mesajıyla ilgili olarak ''Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.'' şeklinde yorumda bulundu.

''Doğru bulmuyorum''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı; ''Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.''

“Teşekkürler Sn. Başkan”

Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Twitter’da Ekrem İmamoğlu’na, “Teşekkürler Sn. Başkan” paylaşımıyla teşekkür etti.