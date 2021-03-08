Meral Akşener gitmedi Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan ile ağaç dikti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla olay oldu. Meral Akşener ile birlikte Pervin Buldan'ı etiketleyen İmamoğlu eleştirilere yanıt verdi. Etkinliğe davetli olan Meral Akşener katılmazken, Pervin Buldan oradaydı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine katıldı. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda Meral Akşener ile birlikte HDP eş başkanı Pervin Buldan'ı da etiketleyen İmamoğlu, tepkilere bu etkinlikte yanıt verdi. İyi Parti lideri Meral Akşener davetli olduğu törene katılmazken, Pervin Buldan, İmamoğlu'na eşlik edip ağaç dikti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, paylaşımına gelen tepkiler için şunları söyledi:

- "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın".

Siyaseten bir ittifak olarak algılanabilir mi?

Bir gazetecinin, "HDP Eş Genel Başkanı da burada, siyaseten bir ittifak olarak algılanabilir, böyle yorumlara neden olabilir mi?" sorusuna ise İmamoğlu, şu cevabı verdi:



-"Ne güzel, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hiç öyle bir şey yok. Biz İstanbul ittifakı dedik. Türkiye ittifakı, memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık, kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlarımız adına ağacımızı diktik. Şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar.

''Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını dikmeye gidiyoruz''

-Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi, ablamız için ağaç diktik. Ayırmıyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bakın bu fikir, kadın fikri. Ben de bu fikir önünde saygıyla eğiliyorum. Onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar. Şimdi müsaade ederseniz eşim ile birlikte kol kola, Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını dikmeye gidiyoruz.''

Pervin Buldan: Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var

Törene katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise eleştiriler ile ilgili olarak, şunları söyledi:

-"Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde, Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler çok yersiz gerçekten, eleştiri yapanlara da bu manzarayı her zaman hatırlatacağız"