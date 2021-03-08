Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı konuşuldu. Kulübün resmi Twitter hesabından "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve Ali Koç arasında geçen o konuşma da ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü. Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"Sonuna kadar Fenerbahçe"

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.

"İsterseniz bırakayım"

Sabah'ın iddiasına göre; tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Ali Koç'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi. Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi.

Haftada bir görüşüyor

Emre Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti.