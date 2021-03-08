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Valilik itiraz etti! Zonguldak'ta ekmeğe uygulanan zam mahkeme kararıyla iptal edildi

ZONGULDAK'ta fırıncıların talebiyle 1,5 TL olan ekmek fiyatının 2 TL'ye yükseltilmesinin ardından valiliğin yaptığı itiraz üzerine mahkeme, uygulanan zammı iptal etti.

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Zonguldak’ta fırıncılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'na ekmek fiyatının 2 TL'ye çıkartılması yönünde değişiklik yapılması talebinde bulundu. 22 Şubat'ta toplanan ücret komisyonu, 200 gramı 1,5 TL'den satılan ekmeğin 220 grama yükseltilerek 2 TL'den satılmasını kararlaştırıldı.

Zonguldak Valiliği, Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki görüşü üzerine odaya başvurarak yeni ücret tarifesine itiraz etti. Birlik, itiraza rağmen yeni ücret tarifesinin uygulanacağını bildirdi. Zonguldak Valiliği de 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne komisyon kararına karşı 'ihtiyati tedbir' başvurusunda bulundu.

5 Mart'ta görülen duruşmada, komisyon kararının uygulanması durumunda tüketiciler aleyhinde telafisi mümkün olmayan zararların meydana geleceği gerekçe gösterilerek ihtiyati tedbir kararının kabulü ile ekmek fiyat tarifesinin komisyon kararı tarifesinin uygulanmasının itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurulmasına karar verdi. Zam kararının durdurulmasının ardından karar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne tebliğ edilene kadar ekmeğin 2 TL'den satılmaya devam edeceği öğrenildi. Kararın tebliğiyle birlikte yarından itibaren ekmeğin tekrar 1,5 TL'den satışa sunulması bekleniyor. 

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