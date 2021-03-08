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'AB Yüksek Temsilcisi, Ersin Tatar'dan Atatürk portresini ve bayrakları kaldırmasını istedi'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bayrakları ile Atatürk tablosunun kaldırılmasını istediği iddiası gündeme oturdu.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile yapacağı görüşme öncesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bayrakları ile Atatürk tablosunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kaldırılmasını istedi.

Tatar'dan olaya sert tepki

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın olaya sert tepki göstererek, 'şartların asla kabul edilmeyeceğini' Borrell’e aktardığı bildirildi. Bunun üzerine bir krize neden olmak istemeyen Borrell'in, Kuzey Kıbrıs'a geçerek Tatar ile görüşme yaptığı belirtildi. 

Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis ile iyi bir görüşme yaptığını anlatan Borrell, Tatar ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise 'iyi' ifadesini kullanmadı.

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