Beşşar Esed ve eşi Covid-19'a yakalandı
Şam rejiminin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.Abone ol
Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.
Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.