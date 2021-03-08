BIST 1.531
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,69
HABER /  DÜNYA
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Beşşar Esed ve eşi Covid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı

Şam rejiminin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Abone ol

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı. 

Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz
'AB Yüksek Temsilcisi, Ersin Tatar'dan Atatürk portresini ve bayrakları kaldırmasını istedi'
CHP'li meclis üyesinden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler! Ya beni zehirlersen
Kadınlar gününün en acı haberi! Sakarya'da gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumu ağabeyine...
HAVELSAN 9 yıldır üzerinde çalıştığı sistemi Türk denizaltılarına entegre etti
Sakarya’da yakalanan DEAŞ’ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı, örgüt adına infaz yapmış
Valilik itiraz etti! Zonguldak'ta ekmeğe uygulanan zam mahkeme kararıyla iptal edildi
Kahvaltı yapmak için çağırmıştı! Antalya'da gözyaşları sel oldu
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu
Galatasaray'a Ryan Donk'tan kötü haber
Yorumlar