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Kayseri'de otobüste yakalandı! Cips paketinden bakın ne çıktı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan R.B.'nin üst araması sırasında elindeki cips paketi de arandı. Paketin içinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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