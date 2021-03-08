Kayseri'de otobüste yakalandı! Cips paketinden bakın ne çıktı
KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan R.B.'nin üst araması sırasında elindeki cips paketi de arandı. Paketin içinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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