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Mardin’de aranan bir terörist yol kontrolünde jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan aranan bir şahıs, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.

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Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalözü Mahallesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolünde 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan aranan ve firari olan H.Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan H.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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