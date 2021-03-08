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Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı işçiler hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te bir kuru yemiş fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi.

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Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuru yemiş fabrikasının üretim bölümündeki fırından kaynaklı yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangının ardından fabrikadaki işçiler tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ekipten oluşan 25 personelle yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu fabrikada çalışan işçilerden 17'si dumandan etkilendi. Duman etkilenen işçilerin bir kısmı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, bazı işçiler ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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