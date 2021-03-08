Eşini bıçaklayıp yastıkla boğdu! Sultanbeyli'deki vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

SULTANBEYLİ'de uyuyan eşini önce bıçaklayan ardından yastıkla boğarak öldüren cani koca için istenen ceza belli oldu.

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SULTANBEYLİ’de 7 Ocak 2021’de uyuyan eşi Hatice Soysal’ı (39) önce boynundan bıçakladığı, sonra yastıkla boğduğu gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında "Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli, önümüzdeki günlerde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"Uyuduğu sırada boynundan bıçakladı"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Hatice Soysal ile şüpheli Adnan Soysal’ın evli oldukları ve şüpheli Adnan Soysal’ın olay tarihinden önce eşini öldürmeyi planladığı, sürekli ölüm konusunu düşündüğü belirtildi. Olay tarihi olan 7 Ocak 2021’de kayınvalidesi ve oğlu Rüstem'in de evde bulunduğu, saat 03.00’te Hatice Soysal'ın uyuduğu sırada şüphelinin daha önce mutfaktan alıp yatak odasına getirdiği bıçakla Hatice Soysal'ı boynundan bıçakladığı kaydedildi. Hatice Soysal’ın çığlık atıp uyanarak şüpheliye "Sen ne yaptın?" dediği, ardından yatağın yan tarafına düştüğü anlatılan iddianamede, şüpheli Adnan Soysal’ın maktulün nefes almasını önlemek amacıyla yastıkla maktulü boğduğu ifade edildi.

"Kızımın telefonundan arandım ancak yetişemedim"

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Meliha Bulkaç, "Hatice benim kızım olur, olay tarihinde kızımın ikametinde ayrı bir odada yatıyordum. Gece saat 02.30 sıralarında telefonum çaldı. Kızımın telefonundan arandım ancak telefona yetişemedim. Daha sonra ben aradım, telefonu Rüstem Soysal açtı. Bana 'Odada bir şey oldu git bak' dedi. Kızımın odasına gittim, kapıyı Adnan açtı. Bana 'Rüstem’i al sizin eve gidin' dedi. Ben o esnada Hatice’yi göremedim, meydana gelen olaydan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede şüpheli Adnan Soysal’ın "Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Adnan Soysal, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.