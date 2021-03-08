Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, Genel Müdür Mehmet Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

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Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği belirtildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği açıklandı.

"İstifası kabul edilmiştir"

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir.