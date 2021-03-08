BIST 1.543
DOLAR 7,65
EURO 9,09
ALTIN 415,44
HABER /  EKONOMİ
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, Genel Müdür Mehmet Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Abone ol

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği belirtildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği açıklandı.

"İstifası kabul edilmiştir"

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi  isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Florür ‘çocuklarda zekâ geriliğine yol açıyor' iddiası uzman isimden açıklama
Şenol Güneş: Hem ruj sürün, hem top sürün
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un arasına kara kedi girdi: Kriz böyle yönetilmez
Sivas Belediyesi çöplük alana sistemi kurdu 5 milyon lirayı cepte tuttu
Mardin’de aranan bir terörist yol kontrolünde jandarmaya yakalandı
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilk yorum
Taksim metro girişi ve füniküler 14.00 itibarıyla kapatılacak
Adana'da yasak kalkınca soluğu orada aldılar! İl dışından gelenler de var
MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi: Son bulacak
‘Teşkilat’ ilk bölümüyle nefesleri kesti! Reytinglerin zirvesine yerleşti
Yorumlar 1 yorum