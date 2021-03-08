Teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de açacağı fabrika için iş ilanı yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul Avcılar'daki fabrikası için 24 kişiyi işe alacak.

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Çinli akıllı telefon üreticileri Oppo ve Tecno'nun ülkemize yatırım yapma kararından sonra bir hamle de Xiaomi'den gelmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Avcılar'da fabrika açacak ve akıllı telefon üretimine başlayacak.

Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

İş ilanı yayınlandı

Xiaomi'nin Türkiye yöneticisi İrfan Öztürk, LinkedIn hesabından üretim fabrikası için 24 kişiyi işe alacaklarını duyuran bir iş ilanı yayınladı.

Öztürk, paylaşımında özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir iş fırsatı olduğunu söyledi.

Alım yapılacak pozisyonlar ise test mühendisi ve mühendislik teknikeri / yardımcı mühendis olarak belirtildi. Çalışma dilinin İngilizce olacağı da belirtilirken CV'lerin de İngilizce olarak gönderilmesi istendi.

"Türk halkına teşekkür ederiz''

Geçtiğimiz ay açıklama yapan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

Xiaomi olarak en önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu aktaran Liu, "Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz.

Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim." dedi.