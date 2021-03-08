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Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Başakşehirli Edin Visca'nın eski hocası Abdullah Avcı'yla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Visca'nın, Avcı'yı arayarak, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum." dediği belirtildi.

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Son dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Başakşehir'de, Edin Visca krizi yaşanıyor. Son şampiyonun bu sezon küme düşme hattında olması nedeniyle mutsuz olan Bosnalı futbolcu, takımdan ayrılabilir.

"Trabzonspor'da oynamak istiyorum"
Ligin 16. sırasında yer alan turuncu-lacivertlilerde 31 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Abdullah Avcı'yla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Visca'nın, Avcı'yı arayarak, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum." dediği belirtildi.

''Şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum''
Abdullah Avcı'nın ise oyuncuya, "Uzun süredir seni takımda düşünüyorum. Şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı dile getirildi.

2025 yılına kadar sözleşmesi var
Kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Visca'nın, sezon sonunda yönetimle bir görüşme yapması bekleniyor.

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