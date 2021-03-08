BIST 1.543
DOLAR 7,65
EURO 9,09
ALTIN 415,44
HABER /  SAĞLIK
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Fahrettin Koca: Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor.'' açıklamasında bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre; Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı sayısı 10 milyonu geçti. Toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 565 bin 23, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 436 bin 957.

''10 milyon doz aşı yapıldı''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor.'' 


65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor
Sağlık bakanlığı verilerine göre, uygulanan doz sayısı İstanbul'da 1 milyon 600 bine, Ankara'da 850 bine, İzmir'de ise 700 bine yaklaştı. Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.

Türkiye’nin Çin’den sipariş verdiği 50 milyon dozluk koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk sevkıyatı, aralık sonunda geldi. Ardından 10 milyon dozluk ikinci sevkıyat, 6.5 milyon ve 3.5 milyon doz olarak bölünerek Türkiye’ye ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Olay yeri Zonguldak! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Hitit Üniversitesi'nde ilahiyatçı profesör neden Mimarlık'a dekan oldu? Fatih Altaylı yazdı
Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu
Son dakika Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama
Welinton Souza: Her maçımız final
Eşini bıçaklayıp yastıkla boğdu! Sultanbeyli'deki vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'a mart şoku! Büyük zarara uğradı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
Florür ‘çocuklarda zekâ geriliğine yol açıyor' iddiası uzman isimden açıklama
Şenol Güneş: Hem ruj sürün, hem top sürün
Yorumlar 1 yorum