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Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na önerge

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke milletvekili, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "derhal tahliye edilmeli" kararının uygulanması için Avrupa Parlamentosu'na önerge verdi. 

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4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi. Parlamentoya önergeyi veren Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Evin İncir, Demirtaş’ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini savundu.

"Türkiye’nin AİHM kararlarına saygı göstermesini bekledik. Ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti." diyen İncir, "Bu nedenle ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu’nun karar alması için önerge verdim” diye konuştu.

Önergeye parlamentodaki 705 parlamenterden 590’ı ‘evet’ dedi.

"10 Mart’ta ele alınıp görüşülecek"

Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada İncir, Demirtaş’ın serbest bırakılması kampanyasının bir parçası olarak Avrupa Konseyi'ne üye parlamenterlerin de kampanya başlattıklarını belirterek “Kampanyaya Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin milletvekilleri katıldı. İmzaları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne yolladık. Konu gelecek hafta 10 Mart’ta ele alınıp görüşülecek” ifadelerini kullandı.

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