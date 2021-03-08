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Covid-19'u unutup film gibi seyrettiler! Çroum'da büyük çapta maddi hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'da bir lokantanın çatısında çıkan yangını vatandaşlar, virüsü unutup film gibi seyrettiler.

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Edinilen bilgilere göre, Taşhan caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kapladı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, onlarca vatandaş korona virüs salgınını umursamayarak yangını izlemek için caddeye toplandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Soruşturma sürüyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı olay yerinden uzaklaştırırken, can güvenliklerini tehlikeye atmamaları için vatandaşları anonslarla uyardı. Uzun uğraşların sonunda İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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