Son dakika MSB duyurdu Yunanistan, Meis adasına askeri bot konuşlandırdı

Milli Savunma Bakanlığı, gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan'ın, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdığını aktardı.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

"Yunanistan, Meis adasına askeri bot konuşlandırdı"

"Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları’nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz’deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası’na hücumbot konuşlandırılmıştır.

Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11’incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan’a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.