BIST 1.530
DOLAR 7,78
EURO 9,22
ALTIN 422,09
HABER /  YEREL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Sakaryalı pazarcı müşterilerinin güvenini kazanmak için üzerine HES kodunu yazdığı kağıt astı

Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde pazarcı, müşterilerine güven sağlamak için Hayat Eve Sığar (HES) kodunun bulunduğu kağıdı üzerine asarak satış yapıyor.

Abone ol

Karasu Halk Pazarı'nda esnaflık yapan Erhan Kukuloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama ile hem güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu hem de müşterilerinin beğenisini kazandığını söyledi.

Kukuloğlu, HES kodunun yazılı olduğu kağıdı aracında da kullandığını belirterek, "Güvenlik güçlerine kolaylık sağlıyorum. Müşterilerimiz tezgahta bize güveniyor. Sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19'u unutup film gibi seyrettiler! Çroum'da büyük çapta maddi hasar oluştu
CHP'li Prof. Dr. Yüksel Taşkın'dan Meclis'e özel gündemle toplanma çağrısı
Meral Akşener gitmedi Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan ile ağaç dikti
Rasim Öztekin'in hayati tehlikesi devam ediyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
Kayseri'de otobüste yakalandı! Cips paketinden bakın ne çıktı
Bulaşıkları yıkıyordu! İstanbul'da bağıranları duyup bakınca şok oldu
Beşşar Esed ve eşi Covid-19'a yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz
'AB Yüksek Temsilcisi, Ersin Tatar'dan Atatürk portresini ve bayrakları kaldırmasını istedi'
Yorumlar