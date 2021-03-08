BIST 1.530
DOLAR 7,70
EURO 9,15
ALTIN 418,79
HABER /  YEREL
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Kadına şiddet bitmiyor! Antalya'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

TÜRKİYE Samsun'daki haberi konuşmaya devam ederken, bir korkunç haber de Antalya'dan geldi. Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile barışmak için buluşan koca dehşet saçtı. Eşini ve oğlunu bıçaklayan adam polise teslim oldu.

Abone ol

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. (44), boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi H.Y. (43) ile barışmak için Şelale Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde bir süre görüşen çift arasında tartışma çıktı. M.Y. eşini karnından ve göğsünden bıçakladı. Annesinin bıçaklanmasına engel olmaya çalışan oğlu F.Y. de (18), babası tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Kızları A.Y. (14) ise kendisini korurken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ve oğlunun durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Samsun'da sokakta kızının önünde eski eşine dehşeti yaşattı! Polisteki ilk ifadesiyle şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de toplu ulaşım araçları düzenli olarak denetleniyor
Sakarya'da Arapça yazılı poşet paniği
İsrailli Bakan: Golan Tepeleri gibi Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz
Samsun'daki vahşette yeni gelişme! Feci şekilde dövülen kadının ifadesi çıktı
Ordu Valisi Tuncay Sonel: Covid-19’a karşı tam saha pres
Sakarya'da feci kaza trafiği kilitledi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Prof. Dr. Faruk Aydın'dan korkutan 'cumartesi' uyarısı! "Vaka artışına neden olacak"
Bitlis'teki helikopter kazasında ön rapor! MSB sebebini açıkladı
Son dakika MSB duyurdu Yunanistan, Meis adasına askeri bot konuşlandırdı
429 gündür haber yok! Gülistan Doku'nun ailesi eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Yorumlar