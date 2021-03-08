Manisa'da eşi tırpanla bileklerini kesti sebebi ise herkesi şok etti

MANİSA'da yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Gökkaya, 72 yıl önce ellerinin kocası tarafından nasıl kesildiğini anlattı.

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Saruhanlı'nın Taşdibi Mahallesinde yaşayan Ayşe Gökkaya (93), eşi Mehmet Ali Görmez ile 72 yıl önce evlendiklerini belirterek, evliliklerinin 8'inci ayında ellerini kaybetmesine neden olan acı olayı yaşadığını söyledi.

Yaşadığı acı dolayı olayı anlayan Ayşe Gökkaya, “Evleneli 8 ay olmuştu. Komşumuzun kızı evleniyordu. Düğünden önce çeyizlik eşyalar gelin ile damadın oturacağı eve yerleştirilmeye başladı. Ben de kayınvalidemin rızasıyla evden ikişer metreden oluşan iki parça basma alıp gelin evine götürdüm. Düğünden sonra geri alacaktım. Bizim buralarda adettir, düğünlerde göstermelik hediye götürülür. Düğün bitince geri alınır. Bu sebepten dolayı eşim bana çok kızdı.” dedi.



Bir kaç gün sonra düğün olduğunu kaydeden Gökkaya, “Pazar günü gelinin baba evinden çıkacağı saatlerde, eşim eve gelip beni tarlaya götürmek istediğini söyledi. Bana kötü bir şey yapacağını anlamıştım. Hava da çok soğuktu. Tarlaya gitmek istemedim ama fazla direnemedim. Tarlaya gittiğimizde, bana hediyeyi hangi elimle verdiğimi sordu. Sağ elimle verdiğimi söyleyince, sağ elimi tırpanla bileğimden kesti. Ben de sol elimi uzatıp, 'Bunu da kes, tek başına bu ne işe yarayacak' dedim, sol elimi de kesti.” diye konuştu.







Bir daha da evlenmedi

Bu acı olayın ardından eşinin tutuklanıp hapse gönderildiğini, kendisinin ise bir süre hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Gökkaya, o tarihte yeni evli oldukları için çocuklarının olmadığını, kendisinin de bir daha evlenmediğini kaydetti.



Kocası hapisten çıkınca yeğeni tarafından öldürüldü

Aradan 24 yıl geçtikten sonra 1973 yılında eşinin hapisten çıkıp köye döndüğünü belirten Gökkaya, yeğeninin cezaevinden yeni çıkan kocasını tüfekle vurup öldürdüğünü söyledi.







Elleri olmadan 72 yıldır kendi başının çaresine baktı

Üzerinden 72 yıl geçmesine rağmen bu olayı hatırlamak istemediğini, zaman zaman hatırlasa da gözlerinin yaşardığını ifade eden Ayşe Gökkaya, “Çok zor günler yaşadım. Ancak asla yılmadım. Ellerim olmadığı halde kendi işimi kendim yapmaya çalıştım. Dağdan kekik, mevsimine göre incir gibi meyvelerden toplayıp Saruhanlı ve Manisa'daki pazarlarda satarak geçimimi sağladım. Zaman zaman kardeşlerim yardımcı oldu. Allah'a şükür bu yaşıma kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadım.” diye konuştu.



Başkan, yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi

Ziyarette Gökkaya'ya çiçek veren Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada "Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerekse toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi. Yaşlı kadının kendisinden talep ettiği ihtiyaçları karşılama sözü veren Başkan Bilgin, "Kadınlar, bizim topraklarımızda toplumun ve ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını ruhen, vicdanen ahlaken asla kabul edemeyiz. Kadınlarımızın haklarını yalnız bir gün değil her gün savunmalıyız ve savunacağız. Senede bir gün onları anlamaya çalışmak, onların haklarından bahsetmek, çektikleri sıkıntıları anlamaya çalışmakla yetinemeyiz. Ayşe teyzemizin ne ihtiyacı varsa yerine getireceğiz" dedi. Yaşlı kadın ise ziyaretinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.