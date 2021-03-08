ABD'den Rize'ye sipariş yağıyor fiyatı dudak uçuklattı! Ayda 6 tane üretiyor
RİZE'de dede mesleğini sürdüren 60 yaşındaki Nesrullah Özdemir'in ürettiği ürünlere yurtdışından sipariş yağıyor.
Çayeli ilçesinde ahşap ustası Nesrullah Özdemir, dede mesleği olan ahşap ustalığını taşınabilir ahşap yayla evleri yaparak devam ettiriyor. Farklı mimarilerde isteğe bağlı çalışmalar da sürdüren Özdemir, özellikle kamp kurmayı, gezmeyi ve ahşap evde yaşamayı sevenlere özgü üretim yapıp, müşterilerine yaşam alanları alternatifleri sunuyor.
Özdemir’in ürettiği taşınabilir karavan tipi yayla evleri, Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Altına monte edilen tekerlekler sayesinde bağladığı her araç tarafından kolayca taşınabilen ve dubleks olan ahşap evlerde; oturma yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve yatak odaları bulunuyor.
İçinde elektrik aksamı sıcaktan soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlanan ahşap evlerde; temiz sudan atık su depolarına kadar, güneş enerji panellerinden elektrik ihtiyaçlarına kadar her şey sağlanıyor.
Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole yaşam sürüyor.