ABD'den Rize'ye sipariş yağıyor fiyatı dudak uçuklattı! Ayda 6 tane üretiyor

Özdemir’in ürettiği taşınabilir karavan tipi yayla evleri, Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Altına monte edilen tekerlekler sayesinde bağladığı her araç tarafından kolayca taşınabilen ve dubleks olan ahşap evlerde; oturma yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve yatak odaları bulunuyor.