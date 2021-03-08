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ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

BİM bu hafta indirime gelecek ürünler listesi! BİM salı kataloğu

Bu hafta BİM indirime gelecek ürünlerin kataloglarını yayınladı. BİM salı günü indiriminde bakın hangi ürünler var.

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9 Mart 2021 salı günü BİM marketlerinde bir çok gıda ürününde indirim var. Bu hafta yayınlanan indirimli ürünler kataloğunda Calve marka ketçap, ranch sos ile  barbekü sosu 8.95 liradan satılıyor. Tat marka ketçap ve mayonez setinin indirimli fiyatı da 13.90 TL. Bu hafta indirimli ürünler listesinde basmati pirinci de bulunuyor. Mahmood marka basmati pirincinin fiyatı 17.90 TL

BİM'in 9 Mart salı günü indiriminde limon suyu 5.95 TL, acı sos 4.95 TL, kırık pirinç 3.95 lira, 1 kilo karbonat 7.95 TL, Doğa marka esmer küp ve toz şeker ise 6.95 liradan satılıyor. 

BİM'in salı indiriminde nar ekşisi, zeytin ezmesi, kurutulmuş domates, közlenmiş biber ve sirkeler de yer alıyor. 9 Mart BİM indirimli ürünler kataloğunun tamamı için tıklayın>>>>

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