Yarın BİM'e ne gelecek? BİM salı günü aktüel kataloğundaki ürünler

9 Mart 2021 salı günü BİM marketlerinde bir çok gıda ürününde indirim var. Bu hafta yayınlanan indirimli ürünler kataloğunda Calve marka ketçap, ranch sos ile barbekü sosu 8.95 liradan satılıyor. Tat marka ketçap ve mayonez setinin indirimli fiyatı da 13.90 TL. Bu hafta indirimli ürünler listesinde basmati pirinci de bulunuyor. Mahmood marka basmati pirincinin fiyatı 17.90 TL