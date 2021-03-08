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Kayseri'de 8 asırlık cami restore edildi

Anadolu Ajansı

Kayseri'de Himmetdede Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi cami, Kocasinan Belediyesi tarafından restore edildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi caminin, aslına uygun görünüme kavuşturulduğunu ve ibadete açıldığını belirtti.

Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan biri de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli hizmetlerden biri. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak, camiyi yeniden ibadete açtık." ifadelerini kullandı.

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