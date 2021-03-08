Trabzonspor Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olan Alanyaspor, 90 dakikanın sonunda 3-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükselten Alanyaspor, 5. sıraya yerleşirken; zirve takibinde ağır yara alan Trabzonspor ise 51 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1'lik skorla Alanyaspor kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson attı. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek sayısını kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde 4. sırada kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.

37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

80. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-2

90+7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor: 1 - 3 :Alanyaspor

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 75 Yusuf Sarı), Edgar, Hugo, Marlon (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Baker (Dk. 69 Yunus Mallı), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Dk. 62 Davidson), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 90+4 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Siopis), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)

Goller: Dk. 66 Mustafa Pektemek, Dk. 73 ve 90+7 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 80 Bakasetas (P) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Bakasetas, Dk. 85 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Hugo (Trabzonspor) Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 80 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 85 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)