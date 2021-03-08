Avrupa Birliği koronavirüs aşılarının ihracatını engelleyebilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın Avustralya'ya AstraZeneca aşı sevkiyatını engellediği gibi diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ihracatını engelleyebileceği konusunda uyardı.

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İtalya, geçtiğimiz hafta AstraZeneca'nın 250 bin 700 dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avustralya'ya sevkiyatını yakın zamanda yürürlüğe giren bir AB yönetmeliği sayesinde ilk kez engellemişti.

İtalya'nın eylemini savunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu tek seferlik bir engelleme değildi. Bir şirket teslimat yapmazsa ihracata izin veremeyiz. En başından bu yana kararında İtalya'yı destekledim çünkü gördüğümüz gibi AstraZeneca taahhüt edilen aşı dozunun yüzde 10'unun altında teslimat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Komisyonu günah keçisi olmaktan bıktı"

Leyen, Avrupa Komisyonunun aşıların yavaş uygulanmasında 'günah keçisi olmaktan bıktığını' belirtti.

AB'de aşılamanın yavaş olmasının sorumluluğunun AstraZeneca'da olduğunu ifade eden Leyen, "AstraZeneca, Avrupa'da neden teslimat yapmadıklarını açıklayamadığı sürece Avrupa'da üretilen dozların Avrupa'dan başka bir yere gittiğini görmekle ilgili bir sorunumuz var. Teslimatlarını organize etmenin şirketin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum" dedi.