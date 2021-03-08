Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki telefon görüşmesinde ticaret, turizm, savunma, tarım, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, 29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayarak bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca Ada'daki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için 'kazan-kazan' durumu meydana geleceğini kaydetti.