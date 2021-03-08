Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'e tahliye

44 bin kişiyi 200 milyon TL dolandıran İsa Karademir, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

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Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir (29) ile yöneticileri ve üyeleri hakkında 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla Mart 2018'de soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. İsa Karademir'in ise tutukluluğu devam etti.

Tahliye oldu

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık İsa Karademir, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve kimseyi dolandırma kastı olmadığını öne süren sanık İsa Karademir, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

44 bin üyeden 200 milyon lira topladı

Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300’e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm’ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı ortaya çıkmıştı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistem Çiftlik Bank’a benziyordu.

Öte yandan piyasadan 200 milyon TL toplayan Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir’in, Çiftlik Bank Ceo’su Mehmet Aydın'ın izlediği yöntemi uygulaması dikkat çekmişti.