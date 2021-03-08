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Kadınlar gününde acı ölüm! Bursa'da balkondan düşen genç kadın öldü

BURSA'da vertigo hastası kadın, 3'üncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vertigo hastası olan Fatma K. (25), 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düştü.

Beton zemine düşen Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma K.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için adlî tıp morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce de başından yaralanmış
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Fatma K.’nin olaydan bir hafta önce çalıştığı iş yerinde hastalığı dolayısıyla düşüp başından yaralandığı ve bir müddet hastanede yattığı öğrenildi.

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