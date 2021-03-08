Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'de yayına çıkmadan önce saldırıya uğradı

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV binasının önünde 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

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Gazeteci Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 15 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı.

Gültekin, konuya ilişkin Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlatacağım."