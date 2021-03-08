Hatay'da çiçek satan kadına kızından büyük şok! Oxford'da eğitim yalan çıktı

Bir de 'Beraber bizim için mücadele ediyorlar' diye konuşmuş

"Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar..."