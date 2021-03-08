Hatay'da çiçek satan kadına kızından büyük şok! Oxford'da eğitim yalan çıktı
HATAY'da Gülseren Bozkurt, çiçek satarak kazandığı parayla kızını Oxford'da okuttuğunu söylemişti. Anne Bozkurt kızıyla ilgili gerçeği yeni öğrendi. Genç kız Oxford'da okuduğunu söyleyip gelen paralarla bakın ne yapmış...
Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt'un çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele ve kızını Oxford'da okuttuğunu söylemesi haberlere konu olmuştu. Anne Bozkurt, gerçeği herkesle birlikte öğrendi. İşte genç kızın, ailesine çektiği büyük oyun...
5 yıl demişti...: Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlatmıştı.
Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, şöyle demişti: Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider...
Bir de 'Beraber bizim için mücadele ediyorlar' diye konuşmuş
"Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar..."