Türkiye Covid-19 vaka ve ölü sayısı! 8 Mart 2021 koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'de Covid-19 vaka sayıları günlük 10 binin altına inmiyor. Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu...

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Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre günlük vaka sayısı 11 bin 187 olmuştu. Hasta sayısı 735 olarak açıklanırken, 65 kişi de yaşamını yitirmişti. Tabloya göre iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısına eşit düzeyde değil.

8 Mart 2021 koronavirüs vaka sayılarının da birazdan açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada 10 milyon doz aşılama yapıldığını duyurdu.





Türkiye illere göre vaka sayıları

Son paylaşılan harita 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasını gösteriyor. Karadeniz illeri vaka sayısında yine açık ara önde gidiyor.

Türkiye risk haritası

Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan risk haritasında da değişiklik yok. İstanbul ve İzmir riskli kategoride olmaya devam ederken Ankara sarı kategoride yer alıyor.



Mutasyonlu virüs karantinası

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 temaslı takip yöntemini de güncelledi. Artık İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının 10 günlük karantina sürecinde semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan karantinaları sonlandırılacaktır. Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili karantina ve izolasyon önlemleri daha önce rehberde belirtildiği şekilde devam edecek.