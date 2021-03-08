Kızı Oxford'da okuyor sanıyordu! Hatay'da mezarlık çiçekçisi anne yıkıldı

Ajanslara verilen röportaj sırasında Oxford'da okuduğunu söylediği kızı da yanındaydı. Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Merve Bozkurt da demeç verdi ve okuldan iyi bir derece ile mezun olup, beyin cerrahı olmak istediğini söyledi. Annesinin bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onurlandıracağını ifade eden Merve Bozkurt, “Üniversiteye başlamadan önce annem bana, ‘güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam’ demişti." ifadelerini kullandı.