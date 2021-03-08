Kızı Oxford'da okuyor sanıyordu! Hatay'da mezarlık çiçekçisi anne yıkıldı
HATAY’da 57yaşındaki Gülseren Bozkurt 15 yıldır mezarlıkta çiçek satıyor. Kazandığı her kuruşu da Oxford'da okuyor sandığı kızına yolluyordu. Meğer o kız Oxford'a hiç gitmemiş paraları bambaşka bir hayatta yemiş.
TÜRKİYE bugün Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un hikayesiyle şaşkına döndü. Haber ajansları anneyi ve Oxford'da tıp fakültesinde okuduğunu söylediği kızını manşetlere taşıdı. Günün sonunda gerçek ortaya çıkınca çiçekçi anne yıkıldı. Meğer İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı bir sahtekarmış.
Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Bugün ajanslara konuşan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü anlattı.
Ajanslara verilen röportaj sırasında Oxford'da okuduğunu söylediği kızı da yanındaydı. Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Merve Bozkurt da demeç verdi ve okuldan iyi bir derece ile mezun olup, beyin cerrahı olmak istediğini söyledi. Annesinin bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onurlandıracağını ifade eden Merve Bozkurt, “Üniversiteye başlamadan önce annem bana, ‘güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam’ demişti." ifadelerini kullandı.
Kızının başarısını gururla anlatan anne Gülseren Bozkurt, ""Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor” dedi.