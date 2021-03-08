Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin rahat kazandığı Konyaspor maçının ardından Pelkas endişesi yaşanıyor. Maçın 80. dakikasında Pelkas ile Skubic hava topu mücadelesinde çarpıştı. Yerden kalkamayan Yunan futbolcu sedye ile oyun alanının dışında alındı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı. Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erol Bulut'tan Pelkas açıklaması

Maç sonrası basın toplantısında Pelkas'ın durumuyla ilgili konuşan Erol Bulut: 'Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi.' dedi.

Fenerbahçe doktoru: Sahaya girdiğimizde şuurunu kaybetmişti

Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuştu.

Nişanlısıyla görüştürüldü



FBTV'de hastaneye kaldırılan Pelkas'ın nişanlısı ile görüştürüldüğü belirtildi.

(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)