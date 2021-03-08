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Almanya’daki maske skandalında iki vekil istifa etti

İhlas Haber Ajansı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan yüzbinlerce avro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Georg Nüsslein istifa etti.

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Almanya'daki maske skandalı istifa getirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar ile yaklaşık 250 bin avro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine zarar vermemek için istifa ettiğini ve eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Maske skandalına adı karışan bir başka milletvekili olan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein da milletvekilliğinden istifa ettiğini ve yeniden milletvekilliğine aday olmayacağını duyurdu.

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