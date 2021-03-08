Son dakika usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Durumu ağırlaşan Rasim Öztekin'den sevenlerine acı haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakımda entübe edilen 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, yaşama veda etti. Dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Usta oyuncu 17 yıl önce kalp yetmezliğine yakalanmıştı. Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Rasim Öztekin kimdir?

Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

Rasim Öztekin,1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Usta oyuncu en son Seksenler dizisinde Fehmi karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.