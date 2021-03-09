Rasim Öztekin eşi kimdir kızı Pelin Öztekin ilk karısından! İkinci eşi Esra Kazancıbaşı

Rasim Öztekin neden öldü? : Rasim Öztekin'in ölüm sebebi kalp oldu. Rasim Öztekin, 7 Mart 2021 tarihinde kalp krizi geçirmiş ve İstanbul Kadıköy Siyami Ersek Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Doktorlar yaptıkları açıklamada Rasim Öztekin'in yapay kalp destek cihazına bağlandığını ve tıkalı olan damarına stent takıldığını söylemişlerdi. Yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Eşi ve kızı da kan bağışı için çağrı yapmışlardı. Usta sanatçı kalbine yenik düştü ve 62 yaşında vefat etti.