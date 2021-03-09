Rasim Öztekin eşi kimdir kızı Pelin Öztekin ilk karısından! İkinci eşi Esra Kazancıbaşı
Rasim Öztekin kalp hastalığı sebebiyle 61 yaşında öldü. İki evlilik yapan Rasim Öztekin'in tek çocuğu ilk karısından oldu. Peki Rasim Öztekin'in ikinci eşi Esra Kazancıbaşı kimdir ne zaman evlendi?
TÜRKİYE tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin 62 yaşında hayata veda etti. Rasim Öztekin verdiği bir röportajda kalp hastalığını ve eşiyle olan tanışmasını anlatmıştı. Cem Yılmaz ile küs olduğu iddialarına da cevap veren Rasim Öztekin, koronavirüs sürecinde evine kapanmıştı ve içinde kalan 'uhde'yi dillendirmişti. İşte Rasim Öztekin'in ölüm sebebi, hayatı, evlilikleri ve kızı...
Rasim Öztekin neden öldü? : Rasim Öztekin'in ölüm sebebi kalp oldu. Rasim Öztekin, 7 Mart 2021 tarihinde kalp krizi geçirmiş ve İstanbul Kadıköy Siyami Ersek Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Doktorlar yaptıkları açıklamada Rasim Öztekin'in yapay kalp destek cihazına bağlandığını ve tıkalı olan damarına stent takıldığını söylemişlerdi. Yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Eşi ve kızı da kan bağışı için çağrı yapmışlardı. Usta sanatçı kalbine yenik düştü ve 62 yaşında vefat etti.
Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray lisesi mezunu olan Rasim Öztekin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. Sahne hayatına 1977 yılında adım atan Rasim Öztekin sayısız oyunda yer aldı ve bir çok ödülün sahibi oldu.
Rasim Öztekin'in evlilikleri ilk eşi ve ikinci eşi kimdir?
Rasim Öztekin bugüne kadar iki evlilik yaptı. İlk eşi Zeynep Aslıhan İsbay'dı. Bu evliliğinden tek bir çocuğu oldu. Rasim Öztekin 2005 yılında ikinci eşi Esra Kazancıbaşı ile evlendi. Gazeteci Esra Kazancıbaşı ile olan düğününü Atina'da yaptı.