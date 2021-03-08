Rasim Öztekin çocukları kaç tane kızı Pelin Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında aramızdan ayrıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan oyuncunun ölümünün ardından kızı Pelin Öztekin merak edildi. Peki, Rasim Öztekin kızı kimdir? İşte Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin...

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Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kızı Pelin Öztekin gündeme geldi. Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında?

Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

Verdiği kilolarla adını duyuran Öztekin, 2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

Pelin Öztekin'in annesi, Rasim Öztekin'in ilk eşi olan Zeynep Aslıhan İşbay'dır.

Dizi ve filmleri:

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008–2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016–2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)