BIST 1.530
DOLAR 7,75
EURO 9,19
ALTIN 419,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Rasim Öztekin evli mi eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. 3 gün yoğun bakımda kalan oyuncunun ölümünün ardından evlilikleri, eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin merak edildi. Peki, Rasim Öztekin evli miydi eşi ve kızı kimdir? İşte Rasim Öztekin ailesi...

Abone ol

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavilere rağmen kurtarılamadı. Öztekin'in acı haberi kısa sürede yayıldı. Başarılı oyuncunun ölümünün ardından ailesi merak edildi. Peki, Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Esra Kazancıbaşı Öztekin usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Esra Kazancıbaşı tiyatrocu Rasim Öztekin'le 2005'te ikinci evliliğini yaptı.

Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor. Yazılı basın ve görsel basında değişik görevlerde çalışan Esra Kazancıbaşı Medikal programını hazırlayıp sundu. Birçok ödül kazanan Ezra Kazancıbaşı Öztekin'in 4 kitabı bulunuyor.

Rasim Öztekin'in hayatı: 1959 yılında İstanbul'da doğan Rasim Öztekin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarda bulundu. Televizyon'da şov programları yaptıktan sonra dizi sektörüne adım attı ve usta oyuncu bir çok projede yer aldı. Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır.

Sanat hayatı boyuncu birçok Tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilerde rol alan usta oyuncu Rasim Öztekin, Geniş Aile, Seksenler gibi dizilerin yanı sıra Kabadayı, G.O.R.A gibi sinema filmlerinde de üstün performansları ile hafızalara kazınmıştır. 

2017-2018 sezonunda Show Tv'de izleyicilerle buluşan "Klavye Delikanlıları" isimli dizide Hiko Dayı rolü ile ekrana gelen usta oyuncu Rasim Öztekin'e bu dizide Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu gibi genç oyuncular eşlik etmiştir. Usta oyuncu en son Seksenler'de 'Fehmi' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

İlgili Haberler
Rasim Öztekin'in eşi kimdir kızı Pelin Öztekin ilk karısından işte ölüm nedeni Rasim Öztekin çocukları kaç tane kızı Pelin Öztekin kimdir?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Usta oyuncunun acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 'bana askerden başka kimse karışamaz' dedi! Gerçek bakın ne çıktı
Erol Bulut: Futbolcularımı rahat bırakın, bizi eleştirin
Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in ailesi
Bebeklerde ateş kaç derece olursa doktora gidilmeli bu belirtiler varsa doktora gidin
Almanya’daki maske skandalında iki vekil istifa etti
Türkiye Covid-19 vaka ve ölü sayısı! 8 Mart 2021 koronavirüs tablosu
Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı
ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu
Konyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'e tahliye
Yorumlar