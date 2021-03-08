Rasim Öztekin evli mi eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. 3 gün yoğun bakımda kalan oyuncunun ölümünün ardından evlilikleri, eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin merak edildi. Peki, Rasim Öztekin evli miydi eşi ve kızı kimdir? İşte Rasim Öztekin ailesi...

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Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavilere rağmen kurtarılamadı. Öztekin'in acı haberi kısa sürede yayıldı. Başarılı oyuncunun ölümünün ardından ailesi merak edildi. Peki, Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Esra Kazancıbaşı Öztekin usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Esra Kazancıbaşı tiyatrocu Rasim Öztekin'le 2005'te ikinci evliliğini yaptı.

Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor. Yazılı basın ve görsel basında değişik görevlerde çalışan Esra Kazancıbaşı Medikal programını hazırlayıp sundu. Birçok ödül kazanan Ezra Kazancıbaşı Öztekin'in 4 kitabı bulunuyor.

Rasim Öztekin'in hayatı: 1959 yılında İstanbul'da doğan Rasim Öztekin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarda bulundu. Televizyon'da şov programları yaptıktan sonra dizi sektörüne adım attı ve usta oyuncu bir çok projede yer aldı. Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır.

Sanat hayatı boyuncu birçok Tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilerde rol alan usta oyuncu Rasim Öztekin, Geniş Aile, Seksenler gibi dizilerin yanı sıra Kabadayı, G.O.R.A gibi sinema filmlerinde de üstün performansları ile hafızalara kazınmıştır.

2017-2018 sezonunda Show Tv'de izleyicilerle buluşan "Klavye Delikanlıları" isimli dizide Hiko Dayı rolü ile ekrana gelen usta oyuncu Rasim Öztekin'e bu dizide Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu gibi genç oyuncular eşlik etmiştir. Usta oyuncu en son Seksenler'de 'Fehmi' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştır.