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Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in ailesi

Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in ailesi

Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Usta oyuncunun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in kızı kim?

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Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayanı kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu Rasim Öztekin, 2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Bu evlilikten Pelin öztekin adında 1 kızı bulunuyordu. Usta oyuncu en son Seksenler dizisinde Fehmi karakterini canlandırmıştı.

(Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin):  Kızı Pelin Öztekin de babası gibi oyunculuk kariyeri ile tanınan bir isim. Pelin Öztekin kimdir?  İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı. 2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

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