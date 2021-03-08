Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in ailesi
Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Usta oyuncunun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Rasim Öztekin neden öldü hastalığı neydi? Rasim Öztekin'in kızı kim?Abone ol
Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayanı kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu Rasim Öztekin, 2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Bu evlilikten Pelin öztekin adında 1 kızı bulunuyordu. Usta oyuncu en son Seksenler dizisinde Fehmi karakterini canlandırmıştı.