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BİM salı indirimi 9 Mart 2021 BİM bu hafta indirimli aktüel ürünler listesi

BİM 9 Mart 2021 salı günü indiriminde gıda ürünlerine ağırlık verdi. BİM'de yarın (salı günü) ketpçap, pirinç, küp şeker, fıstık ezmesi indirimde.

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9 Mart 2021 salı günü BİM marketlerinde bir çok gıda ürününde indirim var. Bu hafta yayınlanan indirimli ürünler kataloğunda Calve marka ketçap, ranch sos ile  barbekü sosu 8.95 liradan satılıyor. Tat marka ketçap ve mayonez setinin indirimli fiyatı da 13.90 TL. Bu hafta indirimli ürünler listesinde basmati pirinci de bulunuyor. Mahmood marka basmati pirincinin fiyatı 17.90 TL

BİM'in 9 Mart salı günü indiriminde limon suyu 5.95 TL, acı sos 4.95 TL, kırık pirinç 3.95 lira, 1 kilo karbonat 7.95 TL, Doğa marka esmer küp ve toz şeker ise 6.95 liradan satılıyor. 

BİM'in salı indiriminde nar ekşisi, zeytin ezmesi, kurutulmuş domates, közlenmiş biber ve sirkeler de yer alıyor. 9 Mart BİM indirimli ürünler kataloğunun tamamı için tıklayın>>>>

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