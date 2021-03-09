Galatasaray'da yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali davasında karar

Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi.

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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan'ın geçen yıl aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açtığı davanın reddedildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14'üncü maddesinde yer alan ve şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29 Aralık 2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 8 Mart 2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.