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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

Demirören Haber Ajansı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti. Dört yıl boyunca İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendinin kavuğunu taşıyan sanatçı Rasim Öztekin, kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro, sinema ve dizide rol aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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