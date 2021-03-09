Pelkas kendine gelir gelmez bakın ilk ne sormuş? İşte son durumu

Konyaspor maçında yürekleri ağza getiren Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pelkas'ın kendine gelir gelmez ilk ne sorduğunu anlattı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Pelkas, 80. dakikada Skubic ile çarpışıp sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yunan futbolcusu Pelkas, rakibiyle çarpışması sonucunda yerde kalmış ve baygınlık geçirmişti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın MR sonuçları temiz çıktı.

'Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor'

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu Pelkas'ın durumu ile ilgili, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor" açıklamalarını yaptı.

''Şu anda kötünün iyisi bir senaryo ortaya çıktı''

Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumu hakkında bilgiler veren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Pelkas aldığı darbeler yüzünden kendisine bir beyin boyun ve göğüs tomografisi çekildi. Sonuçlar şimdilik iyi çıktı. Bununla beraber ilk aldığı darbede kendisi bayıldı. Geçici bir süre hafıza kaybı yaşadı. Ambulansta biraz kendine gelmeye başladı. Hastanede tam olarak şuuru yerine geldi. Şu anda kötünün iyisi bir senaryo ortaya çıktı. Doktoru aldığı darbeden dolayı birkaç gün gözlem altında dinlenmesi gerektiğini söyledi. En yakın zamanda aramıza dönecek. Bugün hepimizin istediği, özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarı izledik skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarı da durağan oynadık ama skoru korumasını bildik. Mutlu bir şekilde İstanbul’a dönüyoruz" dedi.

"Pelkas bana ilk maçın skorunu sordu"

Pelkas’ın kendisine maçın skorunu sorduğunu aktaran Baki, “Pelkas bana ilk maçın skorunu sordu, 3-0 dedim. Kim attı dedi, Serdar’ı söyledik. Baş parmağıyla işaret yaptı. Kart gördü mü? diye sordu, görmedi dedik, şaşırdı çocuk. Bize yakın bir kültürden geliyor ama o da herhalde böyle bir ortam görmedi" diye konuştu.