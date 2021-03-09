Yönetimi bombalayan Younes Belhanda geri vites yaptı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, “Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin Faslı yıldızı Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, zemin konusunda yönetimi eleştirmişti.

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

Neden geri vites yaptığı anlaşıldı

Takım arkadaşlarına, "Kulüp bana sahip çıkmıyor" diye dert yanan 31 yaşındaki oyuncu, G.Saray'daki geleceğini düşünerek geri adım attı. 3 milyon 350 bin Euro ücrete sahip Belhanda, daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep etmişti. Yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı ve taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kaldı.

Bu sahaya çare bulmalılar

Saha şartlarının oynadıkları oyunu kötü yönde etkilediğini ifade eden Belhanda, “Galatasaray'ın yöneticileri sosyal medyaya ya da basına bakarak hareket etmemeliler. Bu sahaya çare bulmalılar. Bu sahada oynayan biziz. Pası yapan, veren biziz. Biz daha çok pas oyunu oynayan bir takımız. Sahaya çare bulunması lazım.

''Gel statla ilgilen''

Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğu yazıyor, görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya’daki her gün antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını, bahçıvanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu.