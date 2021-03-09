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Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda

Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için harekete geçen CHP, Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ı partisine katmaya hazırlanıyor.

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CHP'de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanmıştı. 250’yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenilmişti. Bu kişilerin Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katılmaları bekleniyor. 

Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra CHP'de yaprak dökümü başlatan Muharrem İnce, CHP'den daha çok istifa edip partisine katılacak olan isimler olduğunu belirtmişti. İstifa eden vekillerin yerini doldurmak için ise CHP yönetimi harekete geçti.

Eski Saadet Partili
En son 4 vekilinin istifasını vermesiyle Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşen CHP, eski Saadet Partili bir ismi gündemine aldı. Ankara kulislerinde konuşulan isim ise geçtiğimiz sene, görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam.

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