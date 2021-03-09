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Inter, Atalanta'yı yıktı şampiyonluğa koşuyor

Serie A'nın 26. haftasında evinde Atalanta ile karşılaşan Inter, rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

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Inter'e Atalanta karşısında 3 puanı getiren tek golü  Milan Skriniar 54. dakikada attı. Inter, bu sonucun ardından puanını 62 yaparak zirvede oturmaya devam etti. Inter'i 2. sırada ve 6 puan geriden Milan takip ediyor.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.
Serie A'da son 9 sezonun şampiyonu Juventus ise 52 puanda, Inter'in 10 puan gerisinde yer alıyor.

Inter, Serie A'da son şampiyonluğunu Jose Mourinho yönetiminde 2009-2010 sezonunda yaşamıştı. 

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