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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

Anadolu Ajansı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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